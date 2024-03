Seraphime Investment Trust Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI kann eingeschätzt werden, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Seraphim Space Investment heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,28 Punkten und zeigt an, dass Seraphim Space Investment überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Seraphim Space Investment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Seraphim Space Investment von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Obwohl sich die Stimmung für Seraphim Space Investment in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz. Auch die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und ergibt für Seraphim Space Investment keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Seraphim Space Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +52,05 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +20,86 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.