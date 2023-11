Serabi Gold Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik":

Der Aktienkurs von Serabi Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 125,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Serabi Gold eine Outperformance von +136,33 Prozent im Branchenvergleich verzeichnete. Auch im "Materialien"-Sektor war die durchschnittliche Rendite mit -10,52 Prozent negativ, wobei Serabi Gold 136,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Serabi Gold wird bei einem Niveau von 40 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, da er bei 74,07 liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Aktuell bietet die Aktie von Serabi Gold eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau, was einem geringeren Ertrag von 3,82 Prozentpunkten entspricht. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Schlecht" aus.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Serabi Gold bei 0,57 CAD liegt, was eine Entfernung von +16,33 Prozent vom GD200 (0,49 CAD) bedeutet, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,54 CAD, was einen Abstand von +5,56 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Serabi Gold-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.