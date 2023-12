Sera Prognostics Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten Wochen gab es bei Sera Prognostics keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse der sozialen Medien hat ergeben, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen festgestellt wurden, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Sera Prognostics also eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die Analysten bewerten die Sera Prognostics-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Abschnitt der Analyse führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Sera Prognostics als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 65,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 25,94 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für Sera Prognostics. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,86 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,9 USD liegt, was einer Abweichung von +71,33 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,34 USD, was einer Abweichung von +109,4 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält Sera Prognostics also eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.