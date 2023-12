Sera Prognostics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Die Sera Prognostics-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI von 31, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 20,87, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und somit als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten die Sera Prognostics-Aktie 1 Mal als "Gut", 0 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sera Prognostics, und der aktuelle Kurs von 5,96 USD wird von Analysten als negativ eingeschätzt, da sie eine Entwicklung von -100 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 0 USD ermitteln.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sera Prognostics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,87 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,96 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung von +107,67 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,42 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 5,96 USD eine positive Entwicklung von +146,28 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Sera Prognostics-Aktie.