Sera Prognostics Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Für Sera Prognostics gibt es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sera Prognostics. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Sera Prognostics wurde eine starke langfristige Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse der Sera Prognostics-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 2,98 USD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,5 USD (Unterschied +84,56 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,29 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+67,17 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sera Prognostics-Aktie hat für die letzten 7 Tage einen Wert von 81, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,91, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Sera Prognostics.