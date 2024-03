Sera Prognostics Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) von Sera Prognostics liegt bei 50,62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Bewertung von 1 Gut und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Sera Prognostics daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sera Prognostics-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,98 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,63 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 9,15 USD liegt, wird die Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Aktie der Sera Prognostics, wobei die Analysten eine positive langfristige Einstufung abgeben, während die technische Analyse gemischte Signale sendet. Dies spiegelt sich auch in der neutralen bis schlechten Bewertung des Sentiments und des Buzz wider.