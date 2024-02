Sera Prognostics Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Sera Prognostics-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 3,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,46 USD liegt, was einer Abweichung von +165,73 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,63 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +42,68 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Sera Prognostics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sera Prognostics diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was das positive Stimmungsbild bestätigt und zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Sera Prognostics insgesamt 1 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI von 31,97 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt deutet die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, die Analysteneinschätzung und der Relative Strength Index auf positive Entwicklungen hin, die zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Sera Prognostics-Aktie führen.