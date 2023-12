Sera Prognostics Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Sera Prognostics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,93 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,36 USD liegt, was einer Abweichung von +117,06 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2,86 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +122,38 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der Sera Prognostics-Aktie zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen vorlagen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sera Prognostics die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sera Prognostics diskutiert. Dennoch überwogen in den letzten ein, zwei Tagen die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.