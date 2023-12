Sera Prognostics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Sera Prognostics liegt bei 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet die Sera Prognostics derzeit als "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 2,84 USD, während der Kurs der Aktie (4,72 USD) um +66,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,18 USD zeigt mit einer Abweichung von +116,51 Prozent ein positives Bild. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Analysten sind langfristig gesehen ebenfalls positiv gestimmt und vergeben der Sera Prognostics-Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut", basierend auf 1 Gut, 0 Neutral, und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt, was auf eine negative Performance hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung von der Redaktion mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Sera Prognostics hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen und die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält Sera Prognostics daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.