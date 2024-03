Sequans Communications Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Sequans Communications-Aktie hat in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Sequans Communications aktuell mit dem Wert 73,53 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 90, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird.

Die Analysten haben auch die Stimmung rund um die Sequans Communications-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings haben in den letzten zwei Tagen die Nutzer der sozialen Medien vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Demnach wird die Sequans Communications hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Sequans Communications für diese Stufe daher ein Gesamtbefund von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sequans Communications-Aktie verläuft aktuell bei 2,55 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,54 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -78,82 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 2,29 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von -76,42 Prozent entspricht und damit zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt resuliert daraus für die Technische Analyse die Einstufung der Sequans Communications-Aktie als "Schlecht".