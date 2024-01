Senzime AB Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Senzime-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Senzime weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher eine "Gut"-Bewertung für Senzime.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Senzime-Aktie derzeit bei 5,56 SEK. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 7,68 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +38,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,51 SEK erreicht, was einer Differenz von +17,97 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. In Bezug auf Senzime wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Senzime von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.