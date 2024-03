SenzaGen AB Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den letzten Wochen gab es bei Senzagen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Senzagen in diesem Bereich daher als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,1 SEK 26,95 Prozent unter dem GD200 (8,35 SEK) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 6,68 SEK 8,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Signal festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Senzagen derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 47,06 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 55,47 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln laut unserer Redaktion ein deutliches negatives Stimmungsbild wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen, und auch die thematisierten Aspekte sind überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Senzagen in Bezug auf das Stimmungsbild der Anleger und die technische Analyse weitgehend als "Schlecht" bewertet.