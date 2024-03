SenzaGen AB Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum werden dabei in Relation gesetzt. Im Fall von Senzagen betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Senzagen derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Senzagen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Faktoren.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Senzagen bei 8,21 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 6,4 SEK notiert. Dies führt zu einer Distanz von -22,05 Prozent zum GD200 und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 6,59 SEK, was einer Distanz von -2,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" für Senzagen auf Basis der technischen Analyse.