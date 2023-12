Senvest Capital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Senvest Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -16,2 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite von Senvest Capital um 17,45 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Senvest Capital liegt bei 41,18, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 19,24, was auf eine gute Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Senvest Capital festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Senvest Capital liegt bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 81,27 als unterbewertet eingestuft wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Senvest Capital daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.