Senvest Capital Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Senvest Capital beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 81 als unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Aus diesem Grund wird dieser Punkt neutral bewertet. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Senvest Capital liegt aktuell bei 41,18, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Senvest Capital beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.