Senvest Capital Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Senvest Capital diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in der Diskussion. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Senvest Capital beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Senvest Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,69 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -15,97 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,28 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,64 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Senvest Capital 17,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Senvest Capital ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Senvest Capital-Aktie in den letzten 7 Tagen 31 und zeigt somit eine "Neutral"-Bewertung an, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 16,98, was bedeutet, dass Senvest Capital hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Senvest Capital.

Fundamental betrachtet ist Senvest Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) unserer Meinung nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,72 wird die Aktie mit einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 81,48 gehandelt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Senvest Capital.

