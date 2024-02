Senvest Capital Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Senvest Capital schüttet derzeit keine Dividende aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,22% liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Senvest Capital überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Senvest Capital bei -10,69 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche ist die Rendite mit 11,03 Prozent deutlich niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein neutrales Rating, da es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Insgesamt erhält die Senvest Capital-Aktie aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, des überkauften RSI, der unterdurchschnittlichen Rendite im Vergleich zur Branche und des neutralen Sentiments ein schlechtes Rating.