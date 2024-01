Senvest Capital Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Senvest Capital zeigt aktuell eine Bewertung von 50, was als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Senvest Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,69 Prozent erzielt, was 20,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte beträgt durchschnittlich 8,71 Prozent, wobei die Senvest Capital aktuell 19,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Senvest Capital liegt bei 312,22 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 310 CAD aus dem Handel ging, was einer Differenz von -0,71 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 299,08 CAD angenommen, was einer Differenz von +3,65 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für die Senvest Capital in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Senvest Capital basierend auf den genannten Kriterien.