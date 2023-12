SentinelOne Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Sentiment und Buzz rund um Sentinelone wurde über einen längeren Zeitraum analysiert, um die Anzahl der Diskussionen und die Stimmungsänderung zu bewerten. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht und führte zu einer Bewertung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 9 positive, 6 neutrale und 0 negative Einschätzungen zur Sentinelone abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im vergangenen Monat ergab die Analyse ein positives Gesamturteil. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 19,46 USD, was einer potenziellen Abnahme von 29,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Sentinelone-Aktie insgesamt eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen neutralen Wert von 50,65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Erweiterung auf 25 Tage ergab einen Wert von 14, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Sentinelone-Aktie auf Basis des RSI als positiv bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Sentinelone einen positiven Abstand von 59,35 Prozent zum GD200 (17,22 USD) und einen Abstand von 37,06 Prozent zum GD50 (20,02 USD). Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.