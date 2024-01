SentinelOne Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sentinelone als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sentinelone-Aktie beträgt 50,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 14,59, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Obwohl in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Sentinelone veröffentlicht wurden, wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sentinelone derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,22 USD, während der Aktienkurs bei 27,44 USD liegt, was einer Abweichung von +59,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 20,02 USD zeigt eine Abweichung von +37,06 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Sentinelone für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.