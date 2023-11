Sensus Healthcare Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Sensus Healthcare-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sensus Healthcare. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,83 USD, was einem Aufwärtspotential von 589,89 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Sensus Healthcare eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 91,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der längerfristige gleitende Durchschnitt bei 3,55 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,44 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,37 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sensus Healthcare liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,74 als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.