Sensus Healthcare Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Sensus Healthcare wurde als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,64, was einem Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,05 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Sensus Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,27 Prozent erzielt, während andere Aktien im Durchschnitt um 4,56 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -67,82 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -6,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Sensus Healthcare um 56,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sensus Healthcare aktuell mit einem Wert von 6,45 als überverkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 25 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sensus Healthcare gegenüber dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Rendite von 0 % aus, was 90,93 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.