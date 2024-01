Sensus Healthcare Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sensus Healthcare zeigt sich in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Der Aktienkurs von Sensus Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 35,98 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sensus Healthcare im Branchenvergleich um -101,49 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Sensus Healthcare mit 90,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Sensus Healthcare langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,83 USD, was einer Erwartung von 528,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,68 USD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass Sensus Healthcare auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Während der 50-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung ergibt, führt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zu einer negativen Einschätzung der Aktie.

