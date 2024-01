China Automotive Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von China Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,09 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -43,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von China Automotive um 56,02 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Automotive einen Wert von 3,48, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 20,43. Dies entspricht einer Unterbewertung um 83 Prozent und führt daher zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Automotive-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 64,54 liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Automotive derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830,24 % zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für China Automotive, mit einer Unterbewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse, einer neutralen Einschätzung gemäß des Relative Strength Index und einer schlechten Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.