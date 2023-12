Sensirion Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Sensirion-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass der aktuelle Wert von 83,18 CHF auf den letzten 200 Handelstagen liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -1,42 Prozent zum letzten Schlusskurs von 82 CHF. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (77,08 CHF) liegt der letzte Schlusskurs um +6,38 Prozent darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sensirion derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sensirion zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 64,77 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Sensirion. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Intensität und Häufigkeit der Beiträge.

Insgesamt wird die Sensirion-Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.