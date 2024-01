Sensirion Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktie von Sensirion wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 77 CHF liegt um -2,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -6,17 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Sensirion neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral" Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei einer fundamentalen Analyse wird auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Sensirion mit einem Wert von 43,26 über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" eingestuft werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird deutlich, dass diese mit 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau liegt und damit 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Sensirion eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.