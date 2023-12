Sensirion Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenrendite von Sensirion liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von 2,36 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,36 Prozent zur Sensirion-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Sensirion ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Sensirion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,81 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 16,23 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -38,04 Prozent führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 19,62 Prozent, wobei Sensirion um 41,43 Prozent hinter dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sensirion liegt bei 32,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich also eine Gesamtbewertung als "Neutral".