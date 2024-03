Sensirion Aktie: So schnell kann es gehen

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sensirion in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sensirion wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), einer wichtigen Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens, beträgt das aktuelle KGV von Sensirion 34. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 133. Somit ist Sensirion aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Sensirion derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 2,36 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,36 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sensirion aktuell bei 76,32 CHF. Der Aktienkurs ging jedoch bei 63,7 CHF aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -16,54 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Sensirion-Aktie eine Differenz von -9,16 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".