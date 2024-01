Sensirion Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Sensirion. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Auswirkungen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sensirion im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") liegt die Aktie damit 46,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,01 Prozent, wobei Sensirion aktuell 38,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sensirion-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 82,55 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 78,4 CHF liegt, was einer Abweichung von -5,03 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 78,03 CHF, was einer geringfügigen Steigerung von +0,47 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.