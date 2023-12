Sensient Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten vier Wochen konnten bei Sensient wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sensient daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sensient bei 66,47 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 61,37 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,67 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 57,57 USD, was zu einem Abstand von +6,6 Prozent führt und somit zu einer Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Sensient derzeit eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8246,62 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Sensient-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Sensient mit einer Rendite von -14,16 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten der "Chemikalien"-Branche von 7,3 Prozent, liegt Sensient mit 21,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.