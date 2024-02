Sensient Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Sensient beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 28,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt Sensient bei 63,75 USD, während der aktuelle Kurs bei 65,64 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,96 Prozent, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 63,7 USD, was einem Abstand von +3,05 Prozent entspricht und auch als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Sensient, was zu einer schlechten Stimmung und einer abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating.

Die Dividendenrendite von Sensient beträgt derzeit 2,64 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8357,92 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Sensient aufgrund der überverkauften Aktie, neutralen Kursbewegungen und einer schlechten Stimmung in den sozialen Medien.