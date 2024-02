Sensient Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Sensient-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,7 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Sensient-Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde bei Sensient eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Sensient mit -12,73 Prozent mehr als 811 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 797,81 Prozent, wobei Sensient mit 810,54 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sensient besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.