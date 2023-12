Sensient Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sensient-Aktie zeigt ein neutrales Signal von 43 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI-Wert von 26,23 zeigt jedoch an, dass Sensient überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sensient bei 20,43 liegt, was 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,4. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Sensient liegt bei 2,91 Prozent, was 8284,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8287 liegt. Dadurch erscheint die Aktie als unrentables Investment und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sensient-Aktie von 66,29 USD mit einer Entfernung von +0,52 Prozent vom GD200 bewertet, was ein neutrales Signal ergibt. Der GD50 liegt bei 59,82 USD, was einem Abstand von +10,82 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Sensient-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.