Sensient Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Sensient haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies zeigt, dass das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie gesunken ist. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Sensient mit einer Ausschüttung von 2,91 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien (8342,36 %) niedriger. Die Differenz beträgt 8339,46 Prozentpunkte, was dazu führt, dass Sensient derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sensient-Aktie bei 65,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 63,01 USD weist eine Abweichung von -3,99 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 61,24 USD ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sensient 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" eine Unterbewertung zeigt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sensient-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sensient jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sensient-Analyse.

Sensient: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...