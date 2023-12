Senseonics Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Senseonics als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Senseonics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,58, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 26,87, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Senseonics eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Senseonics daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten bewerten die Senseonics-Aktie derzeit als "Schlecht". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 0,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -28,47 Prozent entspricht. Somit erhält Senseonics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus dieser Analyseperspektive.

Im Branchenvergleich hat Senseonics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,96 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um -18,4 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -35,56 Prozent für Senseonics bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Senseonics um 68,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.