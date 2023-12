Senseonics Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Die Aktie von Senseonics wird gegenwärtig von Analysten als "Schlecht" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Senseonics aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 0,5 USD hat die Aktie ein Abwärtspotential von -22 Prozent (basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,641 USD), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Senseonics daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Senseonics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,68 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,641 USD weicht somit um -5,74 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,56 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +14,46 Prozent höher liegt. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Senseonics daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Senseonics gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 7,33 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 92,8 beträgt. Aufgrund dieser Bewertungskriterien erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Ein weiteres wichtiges Instrument der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Senseonics beträgt 48,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,84, was ebenfalls darauf hinweist, dass Senseonics weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Senseonics somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

