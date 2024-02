Senseonics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von Senseonics wurde kürzlich einer technischen und fundamentalen Analyse unterzogen. Bei der technischen Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,64 USD) mit dem aktuellen Kurs (0,612 USD) eine Abweichung von -4,38 Prozent. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,58 USD) über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+5,52 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Senseonics eine Performance von -50,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -54,89 Prozent im Branchenvergleich für Senseonics. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Senseonics bei -6,54 Prozent, was einer Unterperformance von 43,92 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ergab das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Senseonics einen Wert von 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 101) als unterbewertet gilt. Daher erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend wurde mithilfe des Relative Strength Index (RSI) eine Aussage darüber getroffen, ob die Senseonics-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage lag bei 19, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führte dagegen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergab die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Senseonics.