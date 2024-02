Sensenetworks tut es schon wieder?

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Sensen Networks in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus griffen die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Sensen Networks auf. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Durch die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Sensen Networks-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage wurde ein aktueller Wert von 0,04 AUD ermittelt. Der letzte Schlusskurs (0,024 AUD) liegt deutlich unter diesem Wert (Unterschied -40 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-20 Prozent), wodurch die Sensen Networks-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Eine Untersuchung der Sensen Networks-Aktie in Bezug auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung ergab eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung. Auf dieser Basis wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Beitragsanzahl und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmungsänderung zugeschrieben. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Sensen Networks ergab die Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Sensen Networks-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung und den RSI, jedoch ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild.