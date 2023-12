Sensei Biotherapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der gleitende Durchschnittskurs der Sensei Biotherapeutics liegt derzeit bei 1,09 USD, während der Aktienkurs 0,692 USD beträgt. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -36,51 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,67 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +3,28 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,05 Punkten, was bedeutet, dass die Sensei Biotherapeutics-Aktie als überverkauft eingestuft wird, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sensei Biotherapeutics daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sensei Biotherapeutics insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wird die Aktie als "Gut" eingestuft, mit einer Kursprognose von 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 478,03 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Sensei Biotherapeutics.

Die Stimmung für Sensei Biotherapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

