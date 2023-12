Sensei Biotherapeutics Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Sensei Biotherapeutics-Aktie notiert mit einem Kurs von 0,645 USD derzeit -5,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -42,92 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sensei Biotherapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Demnach wird Sensei Biotherapeutics auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Sensei Biotherapeutics-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten bewerten die Sensei Biotherapeutics-Aktie derzeit mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch für den letzten Monat liegen Analysen vor, die zu 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen führten. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 4 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 520,16 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sensei Biotherapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sensei Biotherapeutics hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit Sensei Biotherapeutics als ein "Schlecht"-Wert bewertet.