Sensei Biotherapeutics Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für Sensei Biotherapeutics liegt der RSI bei 37,17 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 46, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Sensei Biotherapeutics-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotential von 393,83 Prozent darstellt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,81 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,73 USD, was einen positiven Unterschied von 10,96 Prozent zum letzten Schlusskurs ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Sensei Biotherapeutics in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.