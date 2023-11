Sensei Biotherapeutics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) zu normieren. Der RSI von Sensei Biotherapeutics liegt bei 7,28, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,42, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem "Gut" Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Sensei Biotherapeutics in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer führt. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Jedoch wurde über Sensei Biotherapeutics deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind alle Einstufungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sensei Biotherapeutics vor, daher erhält das Unternehmen weiterhin ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sensei Biotherapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,18 USD. Der letzte Schlusskurs (0,711 USD) weicht somit um -39,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Sensei Biotherapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.