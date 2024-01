SenseTimeClass B Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der Sensetime-RSI liegt bei 38,89, was ihn neutral einstuft. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 70,13, was ihn als schlecht bewertet. Insgesamt führt das zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Sensetime von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen wurde überwiegend negativ über den Wert gesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sensetime von 1,16 HKD 37,97 Prozent unter dem GD200 (1,87 HKD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 liegt mit einem Kurs von 1,36 HKD um 14,71 Prozent unter dem Durchschnitt aus 50 Tagen. Somit wird auch hier der Kurs der Sensetime-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung der Sensetime-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.