SenseTimeClass B Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Sensetime über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sensetime in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sensetime eingestellt waren. Es gab vier Tage lang nur negative Themen, während an drei Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Sensetime daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sensetime von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sensetime-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,94 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,22 HKD) weicht um -37,11 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,41 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Sensetime-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 91,67. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 für die Sensetime bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Sensetime daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".