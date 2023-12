SenseTimeClass B Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Sensetime liegt bei 84, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 75 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sensetime in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt ein negatives Bild. Während die Aktivität im Netz erhöht ist, deutet die negative Rate der Stimmungsänderung auf eine insgesamt schlechte Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine Abwärtstrend hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Sensetime daher in allen Kategorien die Einstufung "Schlecht".