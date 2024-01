SenseTimeClass B Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sensetime-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Sensetime-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten keine markanten positiven oder negativen Tendenzen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Sensetime insgesamt eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine Zunahme negativer Meinungen über Sensetime in den letzten zwei Wochen hin, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, und die Aktie wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sensetime-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis deutlich unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Sensetime führt.