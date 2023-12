Sensata Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Sensata Technologies":

Die fundamentale Analyse von Sensata ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,51, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30,02 liegt. Das bedeutet, dass Sensata unterbewertet ist und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sensata in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,38 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche durchschnittlich um 13,04 Prozent, was zu einer Underperformance von -40,42 Prozent für Sensata führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 30,44 Prozent erzielte, liegt Sensata mit einer Unterperformance von 57,82 Prozent deutlich zurück. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) weist Sensata einen RSI von 29,8 auf, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält Sensata in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Sensata niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Elektrische Ausrüstung-Branche, mit einem Unterschied von 15,6 Prozentpunkten (1,41 % gegenüber 17,01 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.