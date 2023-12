Sensata Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Sensata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,38 Prozent erzielt, was 173,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser liegt bei 146,53 Prozent im Sektor "Industrie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 237,95 Prozent, wobei Sensata aktuell 265,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sensata liegt bei 33,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26 und zeigt somit eine überverkaufte Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sensata-Aktie beträgt aktuell 8,51, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sensata beträgt 1,41 Prozent, was 15,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,98 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sensata-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sensata in Bezug auf den Aktienkurs und die fundamentalen Kennzahlen eine gemischte Bewertung erhält, wobei die Unterperformance im Vergleich zur Branche hervorgehoben wird.