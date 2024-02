Sensata Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Sensata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einem Unterschied von 281,66 Prozent unter dem Durchschnitt (244,56 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 408,12 Prozent, wobei Sensata aktuell 445,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sensata-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 38,02 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (34,25 USD) mit einem Unterschied von -9,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs von 35,25 USD und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sensata derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Elektrische Ausrüstung (1,45 % gegenüber 17,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Sensata in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.