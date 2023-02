Sensata Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Am 06.02.2023, 14:44 Uhr notiert die Aktie Sensata an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 53.29 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Wie Sensata derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sensata beläuft sich mittlerweile auf 43,17 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 53,29 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,44 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,2 USD. Somit ist die Aktie mit +20,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Sensata liegt mit einer Dividendenrendite von 0,98 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat einen Wert von 11,64, wodurch sich eine Differenz von -10,66 Prozent zur Sensata-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12, Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Sensata zahlt die Börse 12 Euro. Dies sind 75 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47,24. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.